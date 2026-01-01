  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı attı, Thunder üst üste 3. galibiyetini aldı
Spor

Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı attı, Thunder üst üste 3. galibiyetini aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı attı, Thunder üst üste 3. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayıyla öne çıktığı maçta Portland Trail Blazers'ı 124-95 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

NBA'de Thunder'ın ev sahibi olduğu maçta Gilgeous-Alexander, Blazers'a karşı 30 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Blazers'ta ise Sidy Cissoko 19 sayı, Deni Avdija ise 17 sayı kaydetti.

Oynadığı 34 müsabakada 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

CHAMPAGNİE'DEN 11 ÜÇLÜKLE 36 SAYILIK KARİYER REKORU

San Antonio Spurs konuk ettiği New York Knicks'i 134-132 mağlup ederken Spurs'ta Julian Champagnie, 11 üçlük ile kendi adına NBA kariyer rekoru olan 36 sayıya ulaştı.

Spurs'ta Victor Wembanyama ise sakatlanarak çıktığı karşılaşmanın 24. dakikasına kadar 31 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Knicks'te ise Jalen Brunson, 29 sayı kaydetti.

NBA Kupası'nda finalistler belli oldu
NBA Kupası'nda finalistler belli oldu

Spor

NBA Kupası'nda finalistler belli oldu

NBA'de Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı
NBA'de Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı

Spor

NBA'de Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23