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Ekonomi SGK’ya ödediğim primleri geri alabilir miyim?
Ekonomi

SGK’ya ödediğim primleri geri alabilir miyim?

SGK’ya emekli olmak için prim yatıran ancak emeklilik için geç kalmış olanlar yatırılan primleri geri alıp almayacaklarını merak ediyor. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma süresi ve emeklilik yaş şartını yerine getirmek gerekir. SGK’dan emekli primleri de geri alınmakta. Peki SGK’dan primler geri nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:17:00 - 2021-01-22 17:18:06
SGK’ya ödediğim primleri geri alabilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) iki türlü prim iadesi alınabilir. Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir.

SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?

Emeklilik yaşını dolduran, hatta geçen çalışanlar, eğer emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmayıp, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorlarsa ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak alabiliyor. Erkek çalışanların prim iadesi alabilmesi için 60 yaşını doldurması gerekiyor. 8 yıl sonra prim iadesini alabilirsiniz.

Toplu ödeme ancak emeklilik yaşını doldurduktan sonra yapılırken, tavanı aşan kazançlar için ödenen primlerin iadesi, primlerin ödendiği aydan itibaren başvurunun yapıldığı tarihte gerçekleştirilir. Ödeme faizsiz yapıldığı için başvurunun gecikmeden yaptırılması gerekir.

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