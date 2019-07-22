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SGK'nın parasını yiyen CHP'li vekilin cezası belli oldu

8 yıl boyunca ortağı olduğu şirketin tek sigortalı çalışanı olarak gösterilen ve SGK'dan 71 bin lira para yediği ortaya çıkan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın cezası belli oldu. Alban, kuruma 90 bin lira olarak geri ödeme yapacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
SGK'nın parasını yiyen CHP'li vekilin cezası belli oldu

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla İl Başkanlığı yaptığı dönemde 2010 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette tek sigortalı çalışan olarak gözüktüğü ve 8 yıl boyunca hasta raporu alarak SGK'dan 71 bin lira rapor parası aldığı ortaya çıkmış, Yeni Asır haberi "Kanserim dedi SGK'dan yedi" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu. Skandalın ardından Alban hakkında yaklaşık bir yıldır süren idari soruşturma sonuçlandı ve CHP Milletvekili Alban'ın haksız yere SGK'dan para aldığına hükmetti.

Foyası ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı yapan Mürsel Alban, 2018 erken seçimlerinde Muğla'dan birinci sıra milletvekili oldu.

Mürsel Alban, Vergi Dairesi ve SGK kayıtlarında 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan olarak gösterildi. Şirket, o dönem '0' kazanç bildirmesine rağmen Alban'ın sigortalılık hali devam etti. CHP'li vekil Alban, bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca SGK'dan toplamda 71 bin lira rapor parası aldı. Ancak Alban'ın ağır kanser hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı.

Hatta sağlıklı bir şekilde görevine devam ettiği ve partinin tüm çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı. Mürsel Alban'ın 71 bin lira haksız kazanç sağladığının anlaşılması üzerine SGK inceleme başlattı. Soruşturmada Alban'ın 5510 sayılı yersiz ödemelerin geri alınmasına ilişkin kanunun 96. Maddesi uyarınca parayı geri ödemesine hükmedildi. Ayrıca haksız kazanç sağladığı için 20 bin lira ceza kesildi.

CHP'li vekil Alban, aldığı rapor paraları ile birlikte 90 bin lira kuruma geri ödeme yapacak.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
  1. Muğla
  2. Mürsel Alban
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. CHP

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