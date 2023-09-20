SGK'dan yeni liste! O hastalıklar erken emeklilik sebebi: Yaş şartı rafa kalkıyor

Yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesi gibi şartların sağlanması durumunda herkese kendi hizmet dökümü özelinde emekli maaşı bağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı durumlarda yaş şartının ortadan kalktığını ve kişinin erken emekli edildiğini ifade etti.

‘Malulen emeklilik’ olarak bilinen erken emeklilik sistemi ile ilgili olarak birtakım açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4A statüsünde çalışanları bilgilendirdi. Hastalık durumunun ortaya çıkması ve bu durumdan ötürü işgücü kaybının yaşanması halinde malulen emeklilik söz konusu olacağını ifade eden Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emeklilik şartlarını arka arkaya sıraladı.

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

Malulen emeklilik, kişinin sigortalı çalışma hayatı kapsamında yakalandığı birtakım hastalıklardan ötürü iş gücü kaybı yaşaması halinde ortaya çıkan bir haktır. Bu haktan yararlanmak isteyen çalışanların bazı şartları sağlamaları gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanmış olan listede yer alan hastalıklardan birine veyahut da birkaçına yakalanan, en az 10 yıldır sigortalı olan ve bin 800 günlük prim ödemesi yapılmış olan tüm çalışanlar, yüzde 60’lık iş gücü kaybı durumunda malulen emeklilik hakkından yararlanabilir.

MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLAR İÇİN GEÇERLİ?

Malulen emeklilik hakkı ile erken emeklilik fırsatını yakalamak isteyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bir açıklama geldi. Yalnızca kurum tarafından belirlenmiş olan hastalıkların ortaya çıkması halinde malulen emekliliğin söz konusu olabileceğini belirten SGK; kanser, organ yetmezliği, epilepsi, bellek kaybı, MS, duyu organlarını etkileyen hastalıklar, siroz, anemi, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği gibi hastalıkların malulen emeklilik başvurularında değerlendirilmeye alındıklarını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunmuş olduğu malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak ‘iş görememezlik raporu’ almaları gerekir. İlgili rapor ile iş gücünde yüzde 60 ve üzeri oranlarda bir kaybın olduğunun ispatlanması durumunda erken emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulabilir.

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