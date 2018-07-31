SGK'dan kritik uyarı: Tarihi fırsatı kaçırmayın!

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. SGKBaşkanı Mehmet Selim Bağlı haber7. com'a yapılandırmanın öneminden bahsederken, tarihi fırsatın kaçırılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Bu yıl Mayıs ayında çıkan 7143 sayılı Kanun, vergi ve sigorta primi gibi alacakların yapılandırmasına imkan tanıyan bir düzenlemedir. Bu kanun prim borcu bulunan işverenlerimize, esnafımıza, çiftçimize, primini kendi ödeyen sigortalılarımıza, 4/a’lılara, 4/b’lilere, 4/c’lilere, kısacası tüm vatandaşlarımıza hitap etmektedir. 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin borcu olan tüm vatandaşlarımız bu kanundan faydalanabilirler. Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir.

TARİHİ FIRSAT 31 TEMMUZ 23:59'A KADAR DEVAM EDECEK

Vatandaşlarımızın başvuru yapmak için ne kadar süresi var ve nereye başvuracaklar?

Biliyorsunuz Haziran ayının başından itibaren başvuruları almaya başlamıştık. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 Salı günüdür. Vatandaşlarımız o gün mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurabilirler. Kendilerinin bu imkandan istifade edebilmeleri adına tüm Türkiye çapındaki İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki personelimiz hafta sonu da hizmet vermişlerdir. Buradan personelimize bu özverileri için de teşekkür ediyorum.

Tam olarak hangi borçları yapılandırıyorsunuz? Biraz daha detay verebilir misiniz?

2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, GSS primleri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçları yapılandırılabilecektir.

VATANDAŞIN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Bütün bu borçlar için bugüne kadar toplam ne kadar başvuru oldu? Ne kadarlık bir alacaktan söz ediyoruz?

Bugüne kadar 674.950 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu, 4/a, 4/b ve 4/c için toplam başvuru sayısıdır. Bu kişilerin Kurumumuza toplam borçları 25,51 milyar ₺’dir. Bunun dışında 171.178 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı da ihya için başvuruda bulunmuştur. Bu başvuruların tutarı da 4,4 milyar ₺’ye tekabül etmektedir.

Bu başvuru sayısı beklentilerinizi karşıladı mı? Vatandaşlarımızı ilgisi arzu edilen seviyede miydi?

Yapılandırma müracaat sayılarına bakıldığında 4/a kapsamında 432.264, 4/b kapsamında ise 241.854 müracaat sayısına ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Yapılandırma kapsamına girdiği değerlendirilen borçlu işyeri ve sigortalı sayısına göre 4/a kapsamındaki borçluların (432.264/790.000) %55’inin, 4/b kapsamındaki borçluların ise (241.854/1.626.000) %15’inin yapılandırmaya müracaat ettiği değerlendirilmektedir. Tabi 4/b kapsamındaki borçlulara borçlarını dondurma hakkının verilmesi, dolayısıyla borçlarını yapılandırmak ve ödemek istemeyenlerin de bulunduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu son iki üç gün daha yoğun bir talep bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız, böylesine avantajlı şartlara sahip bir yapılandırmaya gerekli alakayı, ilgiyi göstermişlerdir. Bu da bizi memnun etmektedir.

TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLİRLER

Yapılandırma yapmak için vatandaşlarımızın pek çok nedeni olabilir ama asıl olarak elde edecekleri kazanım ne olacaktır? Vatandaşlarımız neden yapılandırmaya başvursunlar?

Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebileceklerdir. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır. Asgari işçilik değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilikler için de bu geçerli. 31 Mart 2018’den önce kesinleşmiş olan idari para cezalarının yarısı silinecek, kalan yarısı da Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır.

Yine Bağ-Kur'lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerdir.

İşverenlerimizden ödemelerinde güçlük çekenler varsa, bunların geçmişe bir sünger çekip, bugünden itibaren diğer işverenlerin sahip olduğu teşvik gibi imkanlara kavuşması, diğer işverenlerle rekabet edebilir seviyelere gelmeleri bence önemli bir kazanımdır.

PEŞİN ÖDEMELERDE BÜYÜK AVANTAJ

Yapılandırma ile pek çok ödeme seçeneği de sunduğunuzu biliyoruz. Bundan da bahsetmek ister misiniz biraz? Peşin ödemek isteyenlerin avantajı nedir? Taksiti tercih edenlerin kaç taksite kadar ödeme imkanı bulunuyor?

Evet vatandaşlarımız peşin ödemeyi tercih edebilecekleri gibi, 6-9-12-18 taksit seçeneğinden kendilerine uygun olanı da tercih edebilmektedirler. Taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacaktır. İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verilmiştir.



Özellikle peşin ödemelerde çok büyük avantajlar sağlamaktayız. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun en son 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde; kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarın %90’ı silinecektir ki bu çok önemli. Daha önce böyle bir şey yapılmadı.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde ise, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE nin %50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarın %50’si silinecektir.

GSS BORÇLULARININ GECİKME CEZALARI SİLİNECEK

Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanların durumu nedir? Onların da bu yapılandırma kapsamında olduklarını biliyoruz.

Öncelikle gelir testine başvurmayanlardan, 30 Ekim 2018 tarihine kadar gelir testine başvuranların GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirileceğini hatırlatmak isterim.

2018 Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

BAĞ-KUR'LULAR İHYA YAPARAK EMEKLİ OLABİLECEKLER

4/b (Bağ-Kur) İhyasını sormak istiyorum. Bağ-Kur’luların ihya yapmaları ne anlama geliyor? Vatandaşlarımız bu seçenekten nasıl bir fayda sağlayacaklar?

4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına daha önce dondurulan hizmet sürelerini ihya edebilme imkanı getiriyoruz. İhya halinde doğacak prim borçları da yapılandırma kapsamındadır. Sigortalılarımız Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabileceklerdir. Yani daha önce dondurulmuş olan süreler sigortalılık süresinden sayılacak, bu durumda olan vatandaşlarımız da emekli olma şanslarını kaybetmemiş olacaklardır.

İLK İKİ TAKSİT AKSATILMAMALI

Son olarak eklemek istediğiniz, vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Yapılandırma kapsamında 10 liraya kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. Ancak ilk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedenidir. Bu nedenle ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi çok önemli. Borçluların yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma hakları sona erecektir. Bu hususa da dikkat etmelerini kendilerine hatırlatmak istiyorum.