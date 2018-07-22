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Sgk’dan imalatçıya cazip teşvikler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), imalat sektörünü primlerle destekliyor. Ancak birçok işletmeci, haberi olmadığı için avantajlardan yararlanamıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:58
Sgk’dan imalatçıya cazip teşvikler

2018’de yürürlüğe giren teşvikler ve avantajlar konusunda SGK uzmanları Yeni Akit’e şu bilgileri verdi:

Özellikle imalat ve bilişim sektörüne yönelik sağlanan SGK prim desteği, 2020 Aralık ayı aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay uygulanacak. Bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay uygulanacak.

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanıyor. Uzmanlar rakamların diliyle konuyu şöyle izah etti:

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Toplamda 883,01 TL)

1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında SGK kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri;

1 Ocak 2018’den sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:58
  1. SGK

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