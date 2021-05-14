Çalışan her bireyin en büyük hayali emeklilik olarak öne çıkarken SGK emekli olamayanlara muhakkak şartlar altında ödemiş oldukları primler için toplu para ödemesi yapabilmektedir. SGK prim iadesi 2021 hesaplama operasyonları ile emekli olamayanlara para iadesi yapıyor. SGK prim geri-alma şartlarını yerine getirilmesini istiyor. Aranılan şartların yerine getirilmesi halinde SGK emeklilik numarası üzerinden para iadesi yapılıyor.

SGK toplu para ödemesi ne zaman yapılacak?

Konu hakkında bugün köşesine bir okuru tarafından gönderilen soruyu yanıtlayan Habertürk Gazetesi Yazarı Ahmet Kıvanç kimlerin SGK'dan toplu para iadesi için ödeme alabileceğini açıkladı..

Kıvanç gelen kimler SGK'dan toplu para iadesi alabilir sorusu üzerine vermiş olduğu yanıtta "Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir" diyerek aranılan şartları saydı.

Şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki vatandaşların toplu ödeme almasına izin verilir. Bu kişilerin herhangi bir nedenle işte ayrılması, iş yerini kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını yerine getirmesine rağmen emeklilik hakkını elde edememesi halinde SGK'dan prim iadesi yapılır.

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir.

Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi ve yaş şartlarını tamamlaması şarttır. Hizmet süresi erkekler için 25 yıl; kadınlar için 20 yıl olarak belirlenmiştir.

Sigortalı kişilerin vefat etmesi durumunda toplu ödeme iadesi için hak sahipleri taleplerini iletebilir. Bu aşamada hak sahiplerinin yetim ve dul aylığı almıyor olması gerekir.

Esas kazancın toplamını aşan prim miktarının da geri ödemesi yapılır. Başka bir ifade ile; prim ödemesi için belirlenen tavan ücretin üzerinde yapılan ödemeler için iade talebi yapılabilir.

4A (SSK) sigortalılık statüsünde olan kişilerin prim iadesinde 2008 tarihi milat olarak kabul edilir. 2008 tarihinden önce kişiler hem kendi hem de işverenlerinin ödediği primlerin iadesini alabilirler. Ancak 2008 yılından sonra yapılan başvurularda işçi primlerinin iadesi sağlanır.

4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsünde olanlara prim iadesi konusunda herhangi bir tarih kısıtlaması yapılmaz. Geriye dönük olarak yapılan hizmet borçlanması ödemeleri ile Genel Sağlık Sigortası primleri geri ödenmez.

SGK toplu para ödemesi için başvuru nasıl yapılır?

Toplu ödeme için kişilerin resmi talepte bulunması gerekir. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılır. Kişilerin başvuru sırasında yanında dilekçe ve T.C. kimlik kartının olması yeterlidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili birimi başvuruyu inceler ve uygunluğuna dair karar verir. İnceleme dönemi yaklaşık 1 ay kadar sürer.

Gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar kendi il veya ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerine başvuruda bulunacaklar. Başvuru işlemleri yazılı dilekçe ile bizzat yapılacak.