SGK şikayet hattı kaç? SSK telefon numarası SGK müşteri hizmetleri sigorta danışma hattı kaç?

Yaşlılık aylığına nasıl hak kazanacağım, sigortasız mı çalışıyorsunuz? İşsizlik sigortasından nasıl faydalanırı? Kıdem tazminatına ne zaman hak kazanırım? soruları başta olmaz üzere pek çok sorunun cevabını vatandaşlar SGK'ya bir telefon ile öğrenmek mümkün. SGK müşteri hizmetleri telefon numarası bilmeyen vatandaşlar Google üzerinden SSK telefon numarasını araştırmakta. Sigorta için 7-24 vatandaşlar tarafından aranan SGK müşteri hizmetleri sayesinde sigorta bilgilerini, işe giriş ve sigorta prim ödeme gün sayısını, emeklilikle ilgili bilgileri, sigorta şikayetlerini anında gerçekleştirmekte. Peki sigortasız işçi çalıştırma ihbarında kimlik bilgileri gizleniyor mu? SGK telefon numarası kaç?

Fiilen çalıştığı işyerinde sigortasının yatırılmadığını öğrenen pek çok kişi Alo 170 hattını kullanarak durumlarını iletebilmektedir. SGK uzmanları tarafından inceleme yapılabilmesi için bir takım kanıtlar ile birlikte şikayetin gerçekleştirilmesi istenen sonucun alınabilmesi için gereklidir.

Alo 170 ile neler yapılır?

SGK tarafından kurulan Alo 170 hattı, sigortasız çalıştırılma konularında başvuru sahiplerine yardımcı olmanın yanında öneri, eleştiri ve bilgi alma konularında da tüm vatandaşlara hizmet vermektedir. Alo 170 çalışma saatleri için bir kıstas bulunmamakta, 7 gün 24 saat aralıksız olarak Alo 170 hattı aranarak talep edilen hizmetten yararlanılmaktadır. Alo 170 hattında Sosyal Güvenceler konusunda uzman kadrolar çalışmakta olup başvuruları büyük bir özen içerisinde dikkate alarak sonuca ulaştırmaktadır. Kurulduğu günden bu yana Alo 170 hattına yapılan sigortasız işçi ihbarları neticesinde 50 binden fazla kişi sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. SGK’ya edilen şikayetler için ister Alo 170 hattı, isterse SGK İl/İlçe Müdürlükleri tercih edilsin, şikayet edenin kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.