SGK prim dökümü nereden alınır? | SGK ayrıntılı hizmet dökümü 2019

SGK hizmet dökümü, prim ve sigortalıya ait bilgilerin bulunduğu bir belgedir. Peki SGK prim dökümü nereden alınır? SGK ayrıntılı hizmet dökümü nereden nasıl alınır? İşte SGK ayrıntılı hizmet dökümü alma...

SGK hizmet dökümü, e-Devlet üzerinden alınır. Uygulamaya giriş, turkiye.gov.tr üzerinden yapılır. e-Devlet, farklı kurumlara ait 2500’e yakın hizmeti içerisinden barındırır. Sene sonunda kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin tamamının E-Devlet üzerinden yapılması hedefleniyor. Uygulama ile SGK hizmet dökümü, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, araç plakasına yazılan ceza, soy bilgisi, hava tahmini, tapu bilgileri sorgulanabilir. Doğalgaz, su ve elektrik abonelik taşıma işlemleri yapılabilir. E-Devlet üzerinden işlem yapılabilmesi için uygulamaya giriş yapılması yeterlidir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

SGK hizmet dökümü, sigortalı kişilerin bağlı bulunan yere göre 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü olarak ayrılır. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olanlar 4A hizmet dökümü, Bağ-Kur’a bağlı olanlar 4B hizmet dökümü ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar da 4C hizmet dökümü belgesi alabilirler.



SGK hizmet dökümünde yer alan bilgiler;



- Sigortalıya ait temel bilgiler

- Sigortalının çalıştığı gün sayısı

- Primlerin ödeme tarihleri

- İlk defa girilen işin giriş ve çıkış tarihleri

- Hangi aylarda sigortanın ödendiği bilgisi

- Çalışılan şirket bilgileri

SGK PRİM DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü, turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak alınır. Kullanıcılar giriş için e-Devlet şifresi dışında; T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilir. e-Devlet şifresi olmayanlar ise, PTT şubelerinden yeni bir şifre temin edebilirler. Şifre, kapalı zarfın içerisinde 2 Türk Lirası ücret karşılığında kullanıcılara verilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır.

‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü bağlantılarıyla SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapılabilir. Bunun dışında, ana sayfada bulunan arama kutucuğuna ‘’SGK hizmet dökümü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’’ yazılarak da işlem yapılabilir.



e-Devlet’te en fazla yapılan işlem, SGK hizmet dökümü sorgulamadır. Uygulama üzerinden banka ve adres değişiklikleri de yapılabilir. Borç durumu ve emekli aylığı bilgisi öğrenilebilir.

Bu bilgiler dışında; optik ve cam çerçeve bilgileri, muayene katılım payı, ilaç kullanım süresi gibi bilgiler de sorgulanarak öğrenilebilir.