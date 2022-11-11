SGK personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak ilanla başvuru şartları belirtilen 34 sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

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