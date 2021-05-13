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Ekonomi SGK iş başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı ilanı güncel
Ekonomi

SGK iş başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı ilanı güncel

SGK iş başvuru ekranı | Sosyal Güvenlik Kurumu, taşra teşkilatı kadrosunda görevlendirmek için 50 denetmek yardımcısı alacağını duyurdu. Peki, SGK iş başvurusu nasıl yapılır? SGK iş başvurusu şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 09:35:00 -
SGK iş başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı ilanı güncel

İş arayan pek çok vatandaş yayımlanan güncel ilanları araştırıyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, SGK personel alımı şartları nelerdir?

SGK iş başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı ilanı güncel

SGK, taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek.

Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra "Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından "tamam" ve "onayla" butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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