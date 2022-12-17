SGK ilaçların rapor sürelerini uzattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilaç raporu sürelerinin uzatıldığına dair bir açıklama yayınladı.
SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilaç raporu sürelerinin uzatıldığına dair bir açıklama yayınladı.
SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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