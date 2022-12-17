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Sağlık SGK ilaçların rapor sürelerini uzattı
Sağlık

SGK ilaçların rapor sürelerini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilaç raporu sürelerinin uzatıldığına dair bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 07:11:00 -
SGK ilaçların rapor sürelerini uzattı

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."

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