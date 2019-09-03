SGK İl Müdürü Hasgül: "Usulsüz K Belgesi kullanımını Sosyal Güvenlikte Başınıza İş Açabilir.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül usulsüz; ’K Belgesi’ kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Hacı Ali Hasgül K Belgesini usulsüz kullananların herhangi bir iş kazasında ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirttiği açıklamasında: “Bilginiz gibi yurtiçi ticari taşıma işi K Belgesi ile disipline edilmiştir. K Belgesi belli şartları yerine getiren, taşıma işi yapan vatandaşlarımıza verilmektedir. Üzülerek belirtmek isterim ki K Belgesi kullanımında kişiler ve tüzel kişilikler aralarında gayri resmi sözleşmeler yaparak birbirleri üzerine araç tescili yaptıkları görülmektedir. Bu sayede K Belgesi alım ve kullanım şartlarını muvazaalı bir biçimde aşmaktadırlar. Ancak bu tescil işlemi sonucu araç kullanan kişilerin sigortalılık statüleri değişmekte ve oluşan veya oluşacak iş kazasında aracın tescili kimin üzerindeyse o kişi veya tüzel kişi işveren olarak sorumlu olmaktadır. İş kazası soruşturması sonucu oluşan ve işverene tahakkuk ettirilen peşin sermaye değeri ve bu peşin sermayenin maddi karşılığı düşünüldüğünde bunun işverene maddi yükü ciddi boyutlara ulaşmaktadır” dedi.

Hasgül kişilerin bu yola başvurmamalarını özellikle belirterek, "Araç sahibi olan kişi zaten başka sigortalığı yoksa 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olmakta. Herhangi bir iş kazası durumunda kendi sigortalılığı üzerinden iş kazası aylık ve geliri alabilmektedir. Bu da kişilerin hukuk önünde sağlam bir konumda tutmaktadır. Kendi hukuki statüsüne uygun sigortalılık kişiyi ve hak sahiplerini ileride oluşabilecek maddi ve manevi risklere karşı korumaktadır" ifadelerini kullandı.

Halen Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden iş kazası soruşturmalarıyla ilgili de bilgiler de veren Hacı Ali Hasgül; “Şu anda ölümlü iki iş kazası soruşturmasında usulsüz K Belgesi kullanımına rastladık. Şahıslar öldüğü için geriye dönük yapılacak bir işlem de olmadığı için araç sahiplerini işveren olarak kabul etmekteyiz. İşveren sorumluluğunu araç tescili yapılan kişilere hukuken yüklemekteyiz. Soruşturma sonucu maddi külfeti getiren her türlü sorumluluk bu işverene rücu edilmektedir. Bu yüzden K Belgesini usulsüz bir biçimde kullanmayı, kullandırtmayı sonuçları cihetiyle araç sahiplerine tavsiye etmiyoruz.” diye konuştu.