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Sağlık SGK geri ödeme ilaçları hangileri? Geri ödenen ilaç listesi
Sağlık

SGK geri ödeme ilaçları hangileri? Geri ödenen ilaç listesi

SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? Pek çok kişi geri ödeme listesine alınan ilaçların hangileri olduğunu merak ediyor. Peki, hangi ilaçlar geri ödeme listesinde? Geri ödenen ilaçların isimleri neler? SGK geri ödeme listesi güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:15:00 -
SGK geri ödeme ilaçları hangileri? Geri ödenen ilaç listesi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ilaç geri ödeme listesi açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Peki, hangi ilaçlar listeye alındı?

SGK geri ödeme ilaçları hangileri? Geri ödenen ilaç listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24'ünün yerli üretim olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı" açıklamasını yaptı.

Geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilacın detaylarına ilişkin Selçuk, şu bilgileri verdi:

"1 pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 demans ilacı, 2 enteral beslenme ürünü, 1 hipertansiyon ilacı, 2 immünglobulin, 1 kas gevşetici, 1 göz merhemi, 2 gargara, 2 psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 antibiyotik, 2 soğuk algınlığı ilacı, 2 astım ilacı, 1 tıbbi mama, 2 vitamin."

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