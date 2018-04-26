SGK Başkanı istifa etti!

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken, seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri de birer birer istifa etmeye başladı... Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Selim Bağlı, AK parti'den aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

2.5 YILDIR SGK'NIN BAŞKANDI

SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

2.5 yıldır SGK'nın başında olan Dr. Bağlı'nın, Gaziantep veya Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.