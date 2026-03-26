Sezonun ilk seferini yaptı Dev kruvaziyer Kuşadası'na 4 bin turist getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2026 yılının ilk seferini yapan kruvaziyer 'Sun Princess', çoğu ABD'li 4 bin 12 turist getirdi.

Kuşadası'na 345,3 metre uzunluğunda Bermuda bayraklı 'Sun Princess' isimli yolcu gemisi, sabah saatlerinde kıyıya yanaştı. Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan Sun Princess'ın içerisinde ağırlıklı olarak ABD'li 4 bin 12 yolcunun bulunduğu belirtildi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü tur operatörü koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası'ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaptı.