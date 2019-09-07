Sezonun ilk palamutları tezgahlarda

Karadeniz’de sezonun ilk palamutları balıkçıların ağlarına takılmaya başladı.

Karadeniz’de balıkçılar tarafından denize bırakılan ağlara takılan palamutlar, yeni sezon için balıkçıları umutlandırdı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Ahmet Göktepe, “Bu sene doğru dürüst palamut göremedik. Göremememizin neden Marmara’da torikleri kaçak avlanmadan kaynaklanıyor. Yani bilinçsiz avlanmadan. Önceden palamuttan bıkardık. Şimdi tezgahların içinde palamut arıyoruz. Nedeni de bilinçsiz avlanmak"dedi.

Bu sene ilk palamutların tezgaha gelmeye başladığını belirten Göktepe, "Palamut şu anda 10 TL. Karadeniz’de istavritlerin içinden çıktı. O balıklar da geç yavruladığı için. Bu aylarda normalde 1 kilogramlık, 700 ve 800 gramlık palamutlar olması lazım. Bunlar 250-350 gram civarında” diye konuştu.