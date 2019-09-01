0553 313 94 23

Sezonun ilk avından dönen balıkçıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı

1 Eylül’den itibaren denizlerde avlanma sezonunun sona ermesiyle birlikte Marmara Denizine açılarak “Vira Bismillah” diyen balıkçılar ilk avlarını gerçekleştirerek Beylikdüzü Gürpınar Sahili Su Haline döndüler.

01 Eylül 2019 Pazar 05:48
Sezonun ilk avından dönen balıkçıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı

1 Eylül’den itibaren denizlerde avlanma sezonunun sona ermesiyle birlikte Marmara Denizine açılarak “Vira Bismillah” diyen balıkçılar ilk avlarını gerçekleştirerek Beylikdüzü Gürpınar Sahili Su Haline döndüler. Sabah 04.00 saatlerinde dönen balıkçıları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Vali Ali Yerlikaya,balık pazarını 300 liradan açtı.


Yaklaşık üç buçuk ay boyunca devam eden denizlerde avlanma yasağı, 2019 - 2020 sezonunun 1 Eylül Gecesi ile birlikte sona erdi. Gece 12’de avlanmak için denize açılan balıkçılar “Vira Bismilah” diyerek sezonun ilk avını gerçekleştirdiler. Bu kapsamda sezonun ilk avından dönen balıkçıları Vali Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet karşıladı.


Su halinde balıkçılar ile bir araya gelen Vali Ali Yerlikaya, sezonun ilk avına çıkarak evine ekmek götüren balıkçıları tebrik ederek bol ürünlü bir sezonun yaşanmasını temenni etti. Düzenlenen programda konuşan Vali Yerlikaya, “ Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, vira bismillah dedi. Ya rezzah dedi. Sezonumuzu açtı. Av sezonumuzu açtı bütün balıkçı kardeşlerimizi dualarla temennilerle uğurladı. Bizde şafak vakti buraya geldik. İlk mezatı açıyoruz. Marmara’nın kurusu sizi çok özlemiş. Bütün İstanbul’a ilk tekneden geldi. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün kardeşlerimizle istişare ettik. Bana bahane bulmayın. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun hayırlı olsun alana, satana. “ ifadelerini kullandı.


Program daha sonra dua edilmesi ve ikramların yapılması ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 05:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezonun ilk avından dönen balıkçıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı
    1. Sezonun ilk avından dönen balıkçıları,..
    2. Karadeniz'de "istavrit" bereketi
    3. Yasak sona erdi balıkçılar "Vira..
    4. Ordu’daki kazada dolmuş durağı..
    5. Kınada muhtarın silahından çıktığı..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Düğünde "maganda kurşunu" isabet eden..
    8. Almanya'da konserde fırtına nedeniyle..
    9. GÜNCELLEME - Hastaneden kaçtı,..
    10. Irak'ta DEAŞ'tan bomba yüklü iki..
    11. GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde..
    12. Tekirdağlı balıkçılar ‘Vira bismillah’..
    13. ABD’nin Teksas eyaletinde silahlı..
    14. Yücel İldiz: "Deplasmanda..
    15. Tamer Tuna: "Maçın hakkı bizim..
    16. Akhisarspor - Altınordu maçının..
    17. Altay-Balıkesirspor maç sonu..
    18. Abdullah Avcı: “Bu oyunun karşılığını..
    19. Erdoğan "Vira Bismillah" dedi
    20. River Plate, THY'nin sponsorluğuyla..
    21. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8..
    22. İznik’te hortum meydana geldi
    23. El freni çekilmeyen otomobil limana..
    24. Balıkçılar “Vira Bismillah” dedi
    25. Balıkçılar ’Vira Bismillah’ dedi
    26. Düğün sonrası dehşeti yaşadılar 10..
    27. Ayvalık’ta cephanelik gibi ev
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılarla..
    29. Saldırıların arkasından İsrail çıktı!
    30. ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni parti' açıklaması
    AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni parti' açıklaması
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Almanya'da Türkiye ve Erdoğan depremi!
    Almanya'da Türkiye ve Erdoğan depremi!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı