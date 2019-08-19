Sezon PAOK maçıyla başlıyor

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, yeni sezon hazırlıkları için bir araya geldi. Paşanın Melekleri, sezona Avrupa hentbolun 2 numaralı şampiyonası EHF Kupası’nda Yunanistan takımı A.C. PAOK’la oynayacağı birinci tur maçıyla başlayacak.

Geçen sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Paşanın Melekleri, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve hentbolun Avrupa’daki 2 numaralı şampiyonası olan EHF Kupası olmak üzere 3 kulvarda birden mücadele edecek. Paşanın Melekleri, yeni sezonun ilk maçını ise Yunanistan’da oynayacak. Muratpaşa Belediyespor, EHF Kupası birinci tur maçında A.C. PAOK’la ilk maçı 13 Eylül’de oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.Karaferya’da bin 15 seyirci kapasiteli Fillipo Spor Salonu’nda oynanacak her iki karşılaşmayı Rusya’dan Anton Antashev ve Denis Musato hakem ikilisi yönetecek.