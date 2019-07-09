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Sezon öncesi fındık fiyatları 20 lirayı gördü

Giresun kalite fındık 20 lira fiyatını gördü.

09 Temmuz 2019 Salı 12:39
Sezon öncesi fındık fiyatları 20 lirayı gördü

Giresun kalite fındık 20 lira fiyatını gördü. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fiyatların yeni sezon içinde 20 lira seviyede olmasını istediklerini söyledi.


Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de (TMO) müdahale alımı yapacağını ve devletin iyi bir fiyat açıklayacağını düşündüklerini ifade ederek, “Şu anda Giresun Kalite fındık 19 lira ile 20 lira bandında satış görüyor. Yeni sezonda da bu fiyatlar seviyesinde başlamasını temenni ediyoruz” dedi.


Rekolte tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karan, “Rekolte çalışmaları sürüyor muhtemelen bu hafta Giresun sayımları bitecek ama bazı kesimlerin dediği şekilde bir rekolte sayımı çıkmayacak gibi görülüyor. Yapılan çalışmalarda sadece 2 ilçede çok iyi şekilde görünen fındık diğer ilçelerde çok baskın şekilde gözükmüyor. Bakanlığın açıklamasıyla da zaten gerçek rekolteyi görmüş olacağız” şeklinde konuştu.



“Hasat erken başlayabilir”


Üreticilerin bahçe temizliğini biran evvel bitirmeleri gerektiğini aktaran Karan, şöyle devam etti:


“Hasat sezonu bu yıl Giresun bölgesi için erken olabilir. Biran önce bahçe temizliklerini bitirip hasat hazırlığına başlamalılar. Çünkü fındık birden olgunlaşıp döküm yapabilir. Üreticimiz sabırlı olsun inşallah devletimiz müdahale alımını yapacaktır. TMO vasıtasıyla inşallah iyide bir fiyat açıklarsa üreticiler memnun olur.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:39
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