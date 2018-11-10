0553 313 94 23
impression

Sezgin Tanrıkulu: HDP'yle ittifak yapacağız

PKK’nın Kandil’deki elebaşılarıyla ağız birliği yapan CHP Milletvekili Tanrıkulu, partisinin HDP'yle 'en geniş zeminde' mutlaka ittifak yapacağını açıkladı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:27
Sezgin Tanrıkulu: HDP'yle ittifak yapacağız

Türkiye, 2019 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ittifak yapacağı açık açık dillendiriliyor. 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde Kandil’deki terör elebaşlarının ittifak çağrılarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı. CHP’nin desteğiyle Kandil’in vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 
 
KATİL KARASU’NUN YOLUNDA 
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde HDP’yle yapılan görüşmelere ilk tepki Kandil’deki PKK’nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu’dan geldi. CHP-HDP ittifakının önemli olduğunu dikkat çeken terörist Karasu, CHP dışındaki sol partilere de çağrıda bulundu. Bebek katili Karasu, “HDP projesi aynı zamanda demokratik ittifak geliştirme projesidir” ifadelerini kullandı. Ardından İngiltere’de temasları sırasında yerel seçimlere dair gelen soruları da cevaplandıran genel başkan, HDP’yle ittifak yapılabileceklerini belirtti. “Demokrasiden yana olan bütün partilerle işbirliği yapıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “İyi Parti de olabilir Saadet Partisi de olabilir HDP de olabilir” dedi. 
 
HDP’YE PROGRAM SUNULACAK 
 
Son olarak PKK’nın korkulu rüyası olan SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'i sevindiren ve adı SİHA Sezgin’e çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yerel seçimlerde HDP’yle ittifakın en geniş zeminde mutlaka olacağını söyledi. Teröristlerin avukatlığına soyunmasıyla gündeme gelen Tanrıkulu, açık bir şekilde HDP’yle görüşmelerin olduğunu itiraf etti. Tanrıkulu, “En geniş zeminde ittifak yapabileceğimiz bir program sunacağız, kurumsal olmasa da HDP’yle mutlaka görüşmeler oluyor” ifadelerini kullandı. 

KAYNAK: GÜNEŞ

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:27
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. HDP
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezgin Tanrıkulu: HDP'yle ittifak yapacağız
    1. Sezgin Tanrıkulu: HDP'yle ittifak..
    2. Trabzonspor, Malatyaspor karşısında..
    3. AK Parti'de Ankara adaylığı için ismi..
    4. Erdoğan'ın çantasındaki 7 dosya... 13..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Şimdiye kadar hep reddetmişleri... CHP..
    7. Bakan Akar'dan Hakkari'deki patlamayla..
    8. Galatasaray'a İtalyan forvet geliyor
    9. Adana'nın Seyhan ilçesinde polisi..
    10. İstanbul Avcılar'da zincirleme trafik..
    11. AK Parti'li belediye başkanının oğlu..
    12. CHP’li belediyeden ağaç katliamı
    13. JorgeSampaoli cephesinden..
    14. Gabon Cumhurbaşkanı Bongo komada..
    15. İstanbul Bahçelievler'de silahlı..
    16. Donald Trump’la masada 7 gündem başlığı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 700 sayfalık..
    18. Malatya'da silahlar ard arda patladı!
    19. Terör örgütü PKK'ya görülmemiş darbe!..
    20. Ekmek fiyatı mahkemeye taşınıyor
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti