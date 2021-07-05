Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek mi? Son dakika Sezgin Baran Korkmaz kararı

Kara para aklamak suçundan hakkında soruşturmalar açılan ve Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Avusturya Mahkemesi, Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle tutuklanan, Sezgin Baran Korkmaz bu sabah hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın, "ABD'nin iade talebi ve yakalama kararı ile ilgili" ifadesini aldı. Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. İade dosyası ise daha sonraki bir tarihte başka bir mahkemede görülecek.

Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi. Adalet Bakanlığı'nın dosyasında, Korkmaz hakkında, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildiği öğrenilirken Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyalarının inceleneceği belirtildi.