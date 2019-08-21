0553 313 94 23

Sezer: "Memuru enflasyona ezdirmemeliyiz"

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, devam eden 5.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26
Sezer: "Memuru enflasyona ezdirmemeliyiz"

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, devam eden 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak, “Memuru enflasyona ezdirmemeli ve haklarını vermelidir” dedi.


Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin dördüncü toplantısında hükümetin yaptığı; maaşlarda 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklifini sendikalar reddetti.


Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Beklentilere cevap alamayınca Memur-Sen Genel Merkezi, iş ve cüzdan bırakma kararı aldı. Aradan geçen sürede kamu görevlileri lehine sonuç oluşturma esaslı anlayış benimsenmedi. Taraflar arası eşitlik ilkesiyle uyumlu yaklaşım sergilenmedi. Kamu işveren tarafı görüşmelerde çözüm üretme konusunda yetersiz kaldı” ifadelerini kullandı.


Sezer, kamu işçilerinin haklarının verilmesi gerektiğini belirterek, “Biz de bu vesileyle bir kez daha bugüne kadar üzerimize düşen her şeyi yaptığımızı bundan sonra da yapacağımızı ilan ediyoruz. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki kamu işveren tarafı da memuru enflasyona ezdirmemeli ve haklarını vermelidir. 15 Temmuz sürecinde en büyük fedakarlığı kamu görevlileri olarak bizim konfederasyonumuz yaptı” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba tutuklandı
    1. Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba..
    2. Antalya’da 2 ayrı hırsızlık olayının..
    3. Şırnak’ta bir PKK’lı etkisiz hale..
    4. "Bedeli herkes için bir ve aynıdır"
    5. 5 AB ülkesi Open Arms sığınmacılarını..
    6. Amatör Liglerde gruplar belli oldu
    7. Mersin'de denizde kaybolan iki kişi..
    8. Ara Güler’in gözünden Bursa
    9. Zonguldak'ta köpeğe işkence iddiası
    10. "Yemen'in güneyindeki ayaklanma..
    11. Ankara voleybolun da başkenti olacak
    12. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    13. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    14. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    15. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    16. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    17. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    18. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    19. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    20. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    23. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    24. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    25. Efeler turp gibi
    26. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    27. BM'den İdlib'e insani yardım
    28. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    29. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    30. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!