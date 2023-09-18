Sezer Groups Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Sezer: Anadolu Lezzetlerini Çin'e taşımalıyız...

Çin’de önemli yatırımlara imza atan Sezer Groups’un Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Sezer, Türk mutfağının Pekin, Şangay ve Hong Kong halkının beğenisini topladığını vurguladı. Sezer, Anadolu lezzetlerini Çin’e taşımak gerektiğinin altını çizdi.

BÜYÜK İLGİ VAR

Sezer, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Çin, 1.5 milyar nüfusla dünyanın 2’nci büyük ekonomisine sahip. Ülke, 2030’da dünyanın 1’inci büyük ekonomisi olacak gibi görünüyor. Tabii Çin’e büyük bir ilgi var. Ülkeler, milletler ürünlerini buraya taşımak için yarışıyor. Biz de lezzetlerimizi Çin’e götürmeliyiz.

Bu anlayışla Sezer Groups olarak 2015’te ilk şubemizi açtık. Çinli müşteri oranımız o zaman yüzde 10-20 idi, şimdi ise yüzde 80-90 civarında. Bu da bizim mutfağımıza olan ilgiyi alakayı gösteriyor. Müşteri adedimizi arttırmamız, büyümemiz Çin’de yeni neslin dünya mutfağını tercih etmesinden ileri geliyor. Bizim mutfağımız çok zengin, her ülkenin, milletin damak tadına uygun. Mutfağımız çok önemli. Hatırlanacaktır, Xi Jinping’in dünyaya ‘Ürünlerinizi Çin’e ithal edin, satın’ çağrısı vardı. Xi Jinping’in çağrısına pek çok ülke kulak verdi. Türkiye’nin Çin’in ithalatında payı düşük kaldı. Bu durum Çin’i bilmememiz, araştırmamamız, anlamamamızdan kaynaklanıyor. Çin Devlet Başkanı, servis sektörü için 10 trilyon dolar gibi bir alım vaat etti. Bunda payımız çok küçük. Tüm dünya buraya mal satıyor. Bizim payımız düşük, buna bir girişimci olarak çok üzülüyorum. Artık Çin’e yönelmeliyiz, ülkeye daha çok ürün satmalıyız. Firmalarımız Çin’e girmeli, metropollerde yer almalı.”

BİZE UZAK DEĞİL

Sezer, Türklerin Çin’e yatırım yapmaktan geri durmamaya davet ederek, “Buranın bize uzak olmadığını bilinmeli. Artık ‘uzak’ ya da ‘yakın’ diye bir şey de kalmadı” şeklinde konuştu.

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Sezer, “Biz Sezer Groups olarak önemli bir örneğiz. Çin’e yiyeceklerimizi, markalarımızı götürüyoruz. Girişimcilerimiz Çin’e neden bu kadar mesafeliler anlamıyorum. Çin’de büyük imkânlar var. Orada Uygur bölgesi bulunuyor. Uygurların damak tatları bizlere yakın. Çin’de yatırımlar yapılabilir. 10 trilyon dolara varan ithalattan daha yüksek pay elde edilebilir. Bakın burada en büyük pay Avrupa ve Amerika’nın. Biz de yarışta öne çıkabiliriz. Pekin, Şangay, Hong Kong bölgesi ciddi fırsatlar içeriyor. Türk girişimciler için yatırım yapmak da kolay. Prosedürler aşılabilir. Bizden yararlanılabilir. Ki biz bölgede güçlüyüz. 11 restoranımız, yılda 10 milyon doları bulan ciromuzla ön plandayız” diye konuştu.