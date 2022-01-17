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Medya Sezen Aksu’ya bir tepki’de Abdulhamid’in torunundan geldi! 'Allah nurunu tamamlayacaktır'
Medya

Sezen Aksu’ya bir tepki’de Abdulhamid’in torunundan geldi! 'Allah nurunu tamamlayacaktır'

Hz. Adem ve Hz. Havva’ya cahil diyen sözde sanatçı Sezen Aksu’ya bir tepki de Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:17:00 -
Sezen Aksu’ya bir tepki’de Abdulhamid’in torunundan geldi! 'Allah nurunu tamamlayacaktır'

 Yeniakit  Ankara 

Hz. Adem ve Hz. Havva’ya cahil diyen sözde sanatçı Sezen Aksu’ya tepkiler dinmek bilmiyor.

Son olarak Aksu’ya tepki gösteren Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hz. Adem peygamberimize cahil demenin alt metni şu; ‘ Bilge olan şeytandır’ kabala öğretisini akla getiriyor. ‘Âdem için saygı ile eğilin’ dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı. Lakin bilsinler ki; ‘Allah nurunu tamamlayacaktır’ ifadelerini kullandı.

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