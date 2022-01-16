Sezen Aksu'dan sonra bir skandal da Mustafa Sandal'dan

Türkiye, Sezen Aksu isimli şarkıcı bozuntusunun Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik hakaret içerikli şarkısını konuşmaya devam ediyor. Skandal şarkı ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Ancak Aksu’nun kuyruğu olmuş bazı isimler, rezil sözleri savunmaktan imtina etmiyor.

Erdem Özveren isimli kişi, Sezen Aksu’nun şarkısına karşı savcı ve avukatları göreve çağırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özveren, en ufak bir hakaret kullanmadı, sade bir mesajla şarkı hakkında hukuki işlem başlatılmasını istedi.

Mustafa Sandal’dan hakaret

Mustafa Sandal isimli şarkıcı ise, Erdem Özveren’in mesajını paylaşarak söz konusu vatandaşa hakaret etti. Özveren’e kendi sosyal medya hesabından cevap veren Mustafa Sandal, Sezen Aksu’yu savunarak, “Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.” ifadelerini kullandı.