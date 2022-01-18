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Gündem Sezen Aksu solak mahalleyi de karıştırdı! Cüneyt Özdemir, Barış Yarkadaş’a patladı
Gündem

Sezen Aksu solak mahalleyi de karıştırdı! Cüneyt Özdemir, Barış Yarkadaş’a patladı

Cüneyt Özdemir, Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'ın sanatçı bozuntusu Sezen Aksu’ya yönelik eleştirilerine tepki göstererek, skandala sessiz kalamayan mütedeyyin kesime “yobaz” yaftasıyla saldırmayı da ihmal etmedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 19:54:00 - 2022-01-18 19:57:21

Sözde sanatçı Sezen Aksu’nun yeni şarkısında imza attığı Hz. Adem ile Hz. Havva’ya yönelik hakareti solak mahalleyi de birbirine düşürdü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalında Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'ın tartışmaların odağındaki Sezen Aksu'yla ilgili olarak “Acaba Sezen Aksu ‘Ben ne yaptım? Kimlere ne için destek vermişim… Nasıl bir felakete yol açmışım’ diye düşündü mü?” eleştirisine tepki gösterdi.

Mütedeyyin kesime “yobaz” diye saldırdı

Yarkadaş'a "Yakışır mı sana Barış? Gerçekten ben yakıştıramadım." sözleriyle sitem eden Özdemir, "Kardeşim nedir bu ya? Bir de bunlar var. 'Ama o yetmez ama evet dedi' Eee? En çok Barış'ın sahip çıkması lazım. Bu yobazlar kadını böyle eleştiriyorlar diye. Şimdi zamanı mı? Olmadı Barış Yarkadaş, otur sıfır" diye konuştu.

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