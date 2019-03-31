Sezen Aksu oy kullanamadı, fotoğraf çektirip geri döndü!
Şarkıcı Sezen Aksu, oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadan geri döndü.31 Mart 2019 Pazar 14:58
Şarkıcı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna geldi. Ancak oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı.
Okuldan ayrıldı
Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı.
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