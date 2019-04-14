Sezai yine coştu: Her yerde oyumuz var!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak, “Her yerde bizim oyumuz var. Her yerde seçim sonuçlarının belirlenmesinde bizim stratejimiz, irademiz ve gücümüz var” değerlendirmesinde bulundu. Temelli, genel merkezdeki Parti Meclisi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, HDP’nin, seçimlerde aldığı oy oranıyla siyasetin kulvarını değiştirdiğini ifade etti. Temelli, yerel seçimler öncesinde ortaya önemli bir strateji koyduklarını belirterek, “Demokrasi güçleri uzun bir süre sonra birlikte siyaset yapabilme ve ortaklaşma olanağını yakaladı. Bunun sonuçları ile de karşı karşıyayız” diyerek “zillet ittifakı”na büyük şehirleri nasıl kazandırdıklarını bir kez daha itiraf etti.