Sezai Temelli'den skandal tehdit: Devam etmesi halinde...

Diyarbakır’da DTK, HDK ve tüm bileşenleri ile olağanüstü toplanan HDP ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, bölge halkına resmen ayaklanma çağrısı yaptı.

TSK'nın düzenlediği operasyonları ve Fırat'ın Doğusu'na düzenlenmesi planan harekatı bir saldırı olarak niteleyen Temelli, "Hiç kuşkusuz savaş başta emekçiler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm toplumun bugününe ve yarınına saldırıdır. Şu çok açık ki, siyasi iktidarın ana gövdesi olan AK Parti, yaşanmakta olan sorunların kaynağıdır ve bu sorunların çözümünde de birinci dereceden muhataptır. Bu sorunların ortak akılla çözülmesi için siyasi iktidar çatışma, kutuplaştırma ve gerginlik yaratan politikalardan vazgeçmeli, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarına son vermelidir. Siyasi iktidarın çözümsüzlük üreten politikalarına devam etmeleri halinde bütün halklarımızla beraber demokratik direnişimizi yükselteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.