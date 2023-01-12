Sezai Karakoç Yaya Üst Geçidi yapımına başlanıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sezai Karakoç Üst Geçidi’nin yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete sunulması bekleniyor. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 165 ton her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla ,nervürlü çelikle inşaat yapılması,1120 m³ hazır beton dökülmesi işi yaptırılacak.

İhale 02.02.2023 günü saat 15:00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat’de yapılacak.

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