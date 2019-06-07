Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’de Eş Genel Başkanlık görevini yapan Sezai Temelli’den şaşırtıcı bir çıkış geldi. 31 Mart Mahalli İdarelet Seçimleri öncesi “Kürdistan’a kazanacağız, Batı’da da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyerek alenen bölücülük sloganı atan Temelli, İstanbul seçimlerinin yenilenme kararıyla birlikte ağız değiştirdi.

HDP’den ‘U’ dönüşü!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "23 Haziran'da kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız" diye konuştu.

Sezai Temelli'nin konuşması şöyle:

Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz. Ama asla bir adım geri atmadık. Çünkü şuna inanıyoruz, bu ülkeye barış demokrasi gelecekse, bu bizimle gelecek, HDP ile gelecek. Çözümü hep birlikte üreteceğiz, herkes taşın altına elini koymalı. Biz şimdi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin yenilenmesinde yine kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Bu ülkeyi hukuksuzluğu dayatanlara karşı biz hukuk, adalet ve barış mücadelemizi 23 Haziran’da yine sandıklara taşıyacağız.

Göz boyamaya yönelik

Temelli’nin bu söylem değişikliğini Millet İttifakı’nın HDP ile yol yürümesine tepki gösteren CHP ve İP tabanını gözünü boyamak amacıyla geliştirdiği yorumları yapıldı.

2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde “Erdoğan” düşmanlığı üzerinden oylarını arttıran HDP, 7 Haziran genel seçimlerde de bu söylemlerinin şiddetini artırarak barajı geçebilmişti. Bu seçimlerin ardından PKK da çözüm sürecini bitirerek, terör olaylarını tırmandırdı. 1 Kasım seçimlerinde HDP’yi emanet oylarla destekleyen CHP seçmeninin bir kısmı pişman olmuş, desteklemekten vazgeçmişti. HDP yönetimi, seçimler öncesinde ‘Türkiye partisi olma’ mesajları vererek oy topluyor, terör örgütü ile aralarında mesafe varmış gibi davranıyordu.