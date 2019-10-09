Seyyid Abdulhakim El Hüseyni kimdir Menzil Şeyhi

Büyük alim ve büyük Allah dostu olan Seyyid Abdulhakim el Hüseyni’nin (k.s) hayatı merak ediliyor. Gavs-ı Azam ve Gavs-ı Bilvanisi olarak da bilinen Seyyid Abdulhakim El Hüseyni hazretleri 1905 yılında Bitlis’in Baykan ilçesinin Bilvanis Köyünde dünyaya geldi. Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim el Hüseyni’nin babasının ismi ise Seyyid Muhammed’dir. İcazet aldığı şeyhinin ismi Şeyh Ahmet el Haznevi’dir. Seyyid Abdulhakim El Hüseyni hazretleri, 1 Haziran 1972 vefat etmesinden sonra yerine halifelerinden olan ve aynı zamanda evladı Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s) geçti. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s) vefatından sonra da kutlu vazifeyi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni yürütmektedir. İşte Seyyid Abdulhakim El Hüseyni (k.s) hazretlerinin hayatı.

Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim El Hüseyni kimdir?

Son devirde Suriye'de yetişen evliyadan Şeyh Ahmed-el Haznevi Hz.'lerinin halifelerinden. İsmi Abdulhakim'dir. Seyiddir. Hz. Hüseyin'in soyundan geldiği için Hüseyni nisbesiyle meşhur olmuştur. Gavs Bilvanisi lakabıyla da bilinir. 1902 (H. 1320) senesinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Kermat köyünde doğdu. 1972 (H. 1392) senesinde Ankara'da vefat etti. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde defnedildi.

Doğumundan kısa bir müddet sonra babasının imamlık yapmak ve medresede talebe okutmak için davet edildiği komşu Sîyânis köyüne taşındılar. Babası vazifesinin altıncı ayında vefat edince onu dedesi yanına aldı. Dedesi onu okutmak için alim ve tasavvuf ehli Muhammed Diyauddin Nurşini (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz) Hz.'lerinin ders halkasına ve sohbetlerine gönderdi. Bu sırada sekiz yaşında bulunan Abdulhakim-il Hüseyni ondört yaşına kadar bu zattan ilim öğrendi ve feyz aldı.

Hocası Nurşin'e taşınınca tahsiline başka medreselerde devam etti. Aynı zamanda hocasıyla manevi bağını devam ettirdi. Daha ilmini tamamlayıp icazet almadan medrese ve tekkeler kapatılınca Siyanis'e döndü. Komşu Taruni köyüne imamlık yapıp, talebe okutmak üzere davet edildi. Burada pek çok talebe yetiştirdi. Bu sırada hocası Muhammed Diyauddin Nurşini Hz.'leri vefat etti. Abdulhakim Efendi (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz) hem ilmini tamamlamak, hem de tasavvufta ilerlemek içn Muhammed Diyauddin Nurşini'nin (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz) talebelerinden şeyh Selim'e talebe olmak istedi. Ancakruyasındaçok sevdiği halifesi şeyh Ahmed-el Hazneviye bağlanmasınıbildirdi. RüyasındaMuhammedDîyauddin Nurşini (ks.) şeyh Ahmed - el Hazneviyehitaben "Şeyh Ahmed! Bu seyyid Abdulhakim'in babasının bizde emeği çoktur. Onun için sen ona gözün gibi bakacaksın!" diye emanet etti. Bu işaret üzerine Abdulhakim-il Hüseyni (ks)Sureyinin Hazne köyünde bulunan Şeyh Ahmed-el Haznevi (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz)'ye giderek talebe oldu. Şeyh Ahmed - el Haznevi (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz) daha ilk günden itibaren ona "Molla Abdulhakim" diye hitap ederek onun ilim ve irfanını takdir ettiğini gösterdi.

İnsanlar akın akın sohbetlere gelmeye başladı

Abdulhakim-il Hüseyni Hz.'leri, Ahmed-el Haznevi Hz.'lerinin sohbetlerinde bulundu. Daha sonra tekrar memleketine döndü. Fakat 14 sene müddetle gidip gelerek ililmi ve tasavvuftaki derecesini artırdı. Hocasından, 34 yaşındâyken medresede talebelere ilim öğretmek üzere, 36 yaşındayken de insanlara İslamiyetin emir ve yasaklannı anlatmak suretiyle kurtuluşa kavuşmalarına vesile olmak için icazet aldı. Memleketine dönerek köyünde ve çevresindeki diğer kasabalarda İslam dininin emir ve yasaklarını anlatmaya başladı. Bütün ilim ve irfanını talebe yetiştirmeye ve müslümanların Allah-u Teala'nın rızasını kazanmalarına vesile olmaya hasretti. İlk üç senede fazla netice alamadı. Ancak hocası Ahmed-el Haznevi (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz)'nin vefatından sonra onun sohbetlerine büyük bir rağbet oldu. Akın akın gelen insanlar onun ilim ve feyzinden istifade etmeye çalıştılar. Taruni ve Bilvanis köylerinden sonra bitlis'in Narlıdere nahiyesine, oradan da Siirt'in Kozluk kazasına bağlı Gadiri köyüne yerleşti.

Abdulhakim-il Hüseyni Hz.'leri, Menzil'de bulunduğu sırada hastalanmadan önce şimdiki türbesinin yerini etrafına taşlar dizerek işaretledi. Vefat ettiği zaman buraya defnedilmesini vasiyyet etti. ömrü boyunca insanların imanlarını kurtarabilmeleri için gayret etti. Bir sohbetinde; "Evliya yetiştirme mektepleri olan tarikatlar, artık iman kurtarma mektepleri halinegeldi.. Eskiden insanlar yıllarca gezer kendilerine şeyh ararlardı. Şimdi ise şeyhler kapı kapı dolaşıp müslümanlan imanlannın kurtulması için çağırıyor ve topluyorlar. Şahı Hazne (Ahmed-el Haznevi (ks)) Ümmet-i Muhammedin imanını kurtarmaya çalıştı.. Yoksa bu zamanda tarikat meselesi diye bir şey olmuyor. Şimdi bir oyalamadır yapıyoruz. Maksat îman kurtarmaktır. Tam hidayet Mehdi Aleyhirrahme zamanında olacaktır" buyurdu.

Ömrünün sonunda bir yıl kadar kaldığı Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde hastalanan Abdulhakim-il Hüseyni (ks) hazretleri tedavi için Diyarbakır'a götürüldü. Oradan da Ankara'ya nakledildi. Ankara'da yapılan ameliyattan sonra durumu düzelmedi. 1 Haziran 1972 tarihinde Ankara'da vefat etti. Cenazesi Menzil köyüne götürülerek talebeleri tarafından, daha önce işaretlemiş olduğu yerde defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

KAYNAK : Evliyalar Ansiklopedisi

Gavsı Sani Abdulbaki (k.s.) kimdir?