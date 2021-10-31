Seyyanen zam var mı? Kime seyyanen zam olacak? Emekli seyyanen zam ne kadar?

Emekliye seyyanen zam mı geliyor? AK Parti hükümeti korona salgını sebebiyle artan enflasyon ve hayat pahalılığının etkilerinin azaltılması hususunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarının emeklilik bekleyişindeki sorun, asgari ücret ve düşük emekli maaşlarına güzel bir iyileştirme yapılacağı söyleniyor. AK Parti, sahaya giden milletvekilleri ile teşkattan gelen bilgiler ışığında vatandaşın yarsına merhem olmak için kolları sıvadı. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam verilecek mi? Seyyanen zam kime verilecek?

2022’de seyyanen zam var mı?

Düşük emekli maaşları konusunda ise ‘seyyanen zam’ yapılması formülü tartışılıyor. AK Partili milletvekilleri yaz boyunca sahada yaptıkları çalışmalarda en fazla karşılaştıkları talepler arasında emekli maaşları olduğunu dile getiriyordu. Bu konuda hazırlanan raporlar parti yönetimine sunuldu ve 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması tartışılmaya başladı.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Edinilen bilgilere göre, iktidarda başlatılan çalışmalar kapsamında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. 2022 yılında enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30’u bulabileceği belirtiliyor.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor. Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok.