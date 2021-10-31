  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Seyyanen zam var mı? Kime seyyanen zam olacak? Emekli seyyanen zam ne kadar?
Ekonomi

Seyyanen zam var mı? Kime seyyanen zam olacak? Emekli seyyanen zam ne kadar?

Emekli seyyanen zam son dakika haberleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. 2021 yılının sonuna yaklaşıldığı şu günlerde hem 2022 asgari ücret zam oranı hem de emekli SGK, Bağkur, memur emeklisi 2022 yılında maaşlarına yapılacak zammı merak ederken, bu yıl da enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30’u bulabileceği belirtiliyor. Milyonlarca emekliye AK Parti’den seyyanen zam müjdesi geldi. Peki 2022’de emeliye seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam kime verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 08:55:00 - 2021-10-31 08:59:10
Seyyanen zam var mı? Kime seyyanen zam olacak? Emekli seyyanen zam ne kadar?

Emekliye seyyanen zam mı geliyor? AK Parti hükümeti korona salgını sebebiyle artan enflasyon ve hayat pahalılığının etkilerinin azaltılması hususunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarının emeklilik bekleyişindeki sorun, asgari ücret ve düşük emekli maaşlarına güzel bir iyileştirme yapılacağı söyleniyor. AK Parti, sahaya giden milletvekilleri ile teşkattan gelen bilgiler ışığında vatandaşın yarsına merhem olmak için kolları sıvadı. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam verilecek mi? Seyyanen zam kime verilecek?

2022’de seyyanen zam var mı?

Düşük emekli maaşları konusunda ise ‘seyyanen zam’ yapılması formülü tartışılıyor. AK Partili milletvekilleri yaz boyunca sahada yaptıkları çalışmalarda en fazla karşılaştıkları talepler arasında emekli maaşları olduğunu dile getiriyordu. Bu konuda hazırlanan raporlar parti yönetimine sunuldu ve 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması tartışılmaya başladı. 

seyyanen zam son dakika

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Edinilen bilgilere göre, iktidarda başlatılan çalışmalar kapsamında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. 2022 yılında enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30’u bulabileceği belirtiliyor.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor. Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı
Gündem

Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'ye Suriyeliler üzerinden nasıl bir 'muz' operasyonu gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. ..
Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu
Gündem

Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı
Dünya

İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı

Darbeci Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin de arasında olduğu çok sayıda ülkedeki büyükelçiyi görevden aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay