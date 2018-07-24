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Şeytanın akılına gelmez! Bursa'da polis ipteki çamaşırların ceplerine bakınca...

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 15:40
Şeytanın akılına gelmez! Bursa'da polis ipteki çamaşırların ceplerine bakınca...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 kişinin ifadelerinden yola çıkarak, şahıslara uyuşturucu satan zehir tacirlerinin peşine düştü. Osmangazi ilçesinde 3 kişiye ait tespit edilen 2 ayrı adrese baskın düzenleyen narkotik polisi ilginç anlar yaşadı. 

Narkotik polisi S.Ç. ve Ü.G'ye ait ikamet adresinde uyuşturucu ararken kuruması için çamaşır iplerine serilen çamaşırları da aradı. Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi çamaşırların ceplerinden çıkardı. 

Yine narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen İ.M'nin evine yapılan baskında da şahsın saksılarda hint keneviri yetiştirdiğini gördü. Şahsın yetiştirdiği kenevirlere el koyarken, İ.M'yi de gözaltına aldı. 

Narkotik ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı baskında 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannobinoid ele geçirilirken çok sayıda hint keneviri ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:40
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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