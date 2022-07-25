Şeytana gerek kalmamış! "Gençleri namaz kılmasın diye tangocu yaptım"

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Odatv'ye açıklamalarda bulunan Metin Yazır isimli tangocu, yaptığı açıklamalarla pes dedirtti.

Namazdan uzaklaştırmayı marifet gibi anlatan Yazır, "Tango benim için toplumsal bir olgu idi artık. Ben bir misyonum olmaya başladığını hissettim. İstedim ki Almanya'da cemaatlerin eliyle namaza ve tarikata giden gençleri tango ile buluşturup Atatürkçü, laik ve medeni Türk Gençliğini ayağa kaldırayım. Büyük ölçüde yaptım bunu." açıklamasında bulundu.

"O artık bir misyoner"

Beyaz Saray’da Bill Clinton’un önünde tango yapmasıyla nedeniyle Odatv tarafından "O artık bir misyoner ve Beyaz Saray'da ağırlanan bir usta" ifadeleriyle övülen Metin Yazır, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

''Tango benim için toplumsal bir olgu idi artık. Ben bir misyonum olmaya başladığını hissettim. İstedim ki Almanya'da cemaatlerin eliyle namaza ve tarikata giden gençleri tango ile buluşturup Atatürkçü, laik ve medeni Türk Gençliğini ayağa kaldırayım. Büyük ölçüde yaptım bunu. Amacım tango sayesinde hayatımı idame ettirecek kadar kazanmaktı. Asla büyük paralar kazanma hırsı içinde, haris ve kompleksli bir adam olmadım. Her tırmanma aşamasında kendime ''aman ha, bulunduğun yeri hazmet; başın da dönmesin, kendini de kaybetme'' diye telkinde bulundum. İstanbul Cemal Reşit Rey Salonundan sonra bu iş için hırslı istekli insanların listesini tuttu Giziela. Ben de teknik öğretip, yer bulmalarını sağladım ve bu işi sürükleyebilecek ekipleri oluşturup zincirin kurulması için adım attım. Almanya'ya dans eden 10 çift ve bir salon bulma işini halledip döndüm. Arada da İstanbul' a 10 çift Alman götürüp şehir turu ve Milonga geceleri yaptık.''