0553 313 94 23

Şeytan ile firavun Hafter’in yanında

Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmeye kalkan ve Türkiye’ye düşmanlığını ilan eden Halife Hafter’e ABD de açık destek vermeye başladı. Mısır’daki darbeci Sisi, Trump’la görüştüğünü ve Hafter’in yanında olduklarını itiraf ettikten sonra Mısır’ın yüzlerce tır’lık tank ve zırhlı araç konvoyu Libya’ya girdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:04
Şeytan ile firavun Hafter’in yanında

 Münübe Yılmaz 

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren büyük şeytan Amerika, Libya’da yeni karışıklık için düğmeye bastı...

Trump’ın Ortadoğu’daki kuklaları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden desteklediği Halife Hafter güçlerine artık aleni destek vermeye başladı.

Mısır’daki darbeci Sisi, önceki gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını Libya ile Sudan konularında görüştüklerini duyurdu. Sisi, görüşmede Libya’nın güvenliği, istikrarı ve bütünlüğüne Mısır’ın destek verdiğini belirtirken, ülkesinin Halife Hafter’i desteklediğini vurguladı. Trump’ın ise Libya’da bir an önce çözüm istediği yine Sisi tarafından açıkladı.

BM’yi hiç sayan darbeci

Mısır firavunu tarafından yapılan bu açıklamayla Amerika’nın da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı Hafter güçlerine destek verdiği alenileşirken bu duyurudan saatler sonra sabahın erken saatlerinde Mırsır’dan yüzlerce tır’lık tank ve zırhlı aracın Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine girdiği görüntülendi.

Libya’yı ele geçirmeye çalışan, üstüne Türkiye’ye savaş ilan eden Halife Hafter’e açık desteğinden sonra bir de dünyanın gözü önünde Trump’ın da onayıyla silah gönderen Mısır’ın darbecisi Sisi, böylece bir kez daha uluslararası hukuk ve BM kararlarını tanımadığını göstermiş oldu. Mısır’da darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan general Hafter’e destek vermesinin arkasında da yine Amerika var.

CIA’nın adamı Hafter

20 yıl Amerika’da kalıp Kaddafi’nin ölümü sonrası Libya’ya dönen Hafter, kendi güçlerini toplayıp ülkenin özellikle petrol zengini bölgelerini ele geçirdi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) adamı olan General Hafter’e Trump yönetimi açık destek veriyor görünmese de son olarak göçmenleri katletmesinden dolayı BM’de kınanmasını engelledi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:04
  1. Ortadoğu
  2. Amerika
  3. Libya
  4. Trump
  5. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  6. Suudi Arabistan
  7. Mısır
  8. Halife Hafter
  9. ABD Başkanı Donald Trump
  10. darbeci Sisi
  11. Mısır firavunu
  12. Birleşmiş Milletler (BM)
  13. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  14. Kaddafi
  15. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)
  16. General Hafter
  17. Trump yönetimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor’un maç programı belli oldu
    1. Kayserispor’un maç programı belli oldu
    2. Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde..
    3. Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı
    4. Malatya'da korkutan ev yangını
    5. Başkale’de terör operasyonu
    6. Kocaeli’de kavşaklar bakımdan geçiyor
    7. Bolu'da nükleer başlıklar ele geçirildi
    8. İltihaplı eklem romatizma tedavisi..
    9. Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
    10. California’da artçı sarsıntılar devam..
    11. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    12. Huzurevi sakinleri açık havada sinema..
    13. Altındağ pazarlarında sıkı denetim
    14. Eve giren yılan itfaiye ekiplerince..
    15. Çankaya’da üretimin adresi Karataş
    16. Yaz okulu, neşe dolu
    17. Anaç sazan balıklarından keçi gibi..
    18. Park halindeki minibüste 51 kilo 22..
    19. Çin’den Uygurlara kültürel soykırım
    20. Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni..
    21. Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve..
    22. Ağaç ustası mesleğinin kaybolmaması..
    23. Çocuklar Kozan’ın tarihi turistik..
    24. Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu..
    25. Hipodromların Şampiyonları..
    26. İş adamlığından ‘Gerçek Napoliten..
    27. Başkan Demir: “İş makineleri sahaya..
    28. "Türkiye'de kültür turları patlamış..
    29. Yüzde 60'ı tamamlandı! 10 bin kişiye..
    30. İHA duyurdu, Bursa’nın değeri..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!