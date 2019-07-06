Şeytan ile firavun Hafter’in yanında

Münübe Yılmaz

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren büyük şeytan Amerika, Libya’da yeni karışıklık için düğmeye bastı...

Trump’ın Ortadoğu’daki kuklaları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden desteklediği Halife Hafter güçlerine artık aleni destek vermeye başladı.

Mısır’daki darbeci Sisi, önceki gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını Libya ile Sudan konularında görüştüklerini duyurdu. Sisi, görüşmede Libya’nın güvenliği, istikrarı ve bütünlüğüne Mısır’ın destek verdiğini belirtirken, ülkesinin Halife Hafter’i desteklediğini vurguladı. Trump’ın ise Libya’da bir an önce çözüm istediği yine Sisi tarafından açıkladı.

BM’yi hiç sayan darbeci

Mısır firavunu tarafından yapılan bu açıklamayla Amerika’nın da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı Hafter güçlerine destek verdiği alenileşirken bu duyurudan saatler sonra sabahın erken saatlerinde Mırsır’dan yüzlerce tır’lık tank ve zırhlı aracın Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine girdiği görüntülendi.

Libya’yı ele geçirmeye çalışan, üstüne Türkiye’ye savaş ilan eden Halife Hafter’e açık desteğinden sonra bir de dünyanın gözü önünde Trump’ın da onayıyla silah gönderen Mısır’ın darbecisi Sisi, böylece bir kez daha uluslararası hukuk ve BM kararlarını tanımadığını göstermiş oldu. Mısır’da darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan general Hafter’e destek vermesinin arkasında da yine Amerika var.

CIA’nın adamı Hafter

20 yıl Amerika’da kalıp Kaddafi’nin ölümü sonrası Libya’ya dönen Hafter, kendi güçlerini toplayıp ülkenin özellikle petrol zengini bölgelerini ele geçirdi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) adamı olan General Hafter’e Trump yönetimi açık destek veriyor görünmese de son olarak göçmenleri katletmesinden dolayı BM’de kınanmasını engelledi.