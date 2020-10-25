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Aktüel Seyşeller'de muhalefet adayı Ramkalawan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı
Aktüel

Seyşeller'de muhalefet adayı Ramkalawan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

Seyşeller Demokratik İttifakı adayı Ramkalawan yüzde 54,9, mevcut Cumhurbaşkanı Danny Faure ise 43,5 oy aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:32:19 -
Seyşeller'de muhalefet adayı Ramkalawan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

ABUJA (AA) - Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi muhalefet partisi adayı Wavel Ramkalawan oldu.

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ana muhalefet partisi Seyşeller Demokratik İttifakı adayı Ramkalawan oyların yüzde 54,9'unu, mevcut Cumhurbaşkanı Danny Faure ise oyların yüzde 43,5'ini aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Danny Lucas, yaptığı açıklamada, "Ramkalawan'ı seçilmiş aday olarak ilan ediyorum." dedi.

Ramkalawan ise yaptığı zafer konuşmasında, mevcut Cumhurbaşkanı Faure ile iyi arkadaş olduğunu belirterek, "Seçim, birinin vatanına katkısının sonu anlamına gelmez. Bu seçimde kaybeden yok, kazanan da yoktu. Ülkemize nihai kazanan olarak fırsat verildi." ifadelerini kullandı.

Seyşeller'de bu sene 6. kez yarışan Anglikan rahibi Ramkalawan, 2015'te düzenlenen seçimlerde ikinci turda kaybetmişti.

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