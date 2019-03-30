Şeyma Döğücü 31 Mart seçimlerine hazır

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, 90 günlük seçim maratonunu Sevgi Yürüyüşü ile tamamladı.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü 90 günlük seçim maratonunda Sancaktepe’nin her kesimi ile bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve beklentilerini dinleyen Av. Şeyma Döğücü notlar tuttu, çözüm önerilerini anlattı. Döğücü son olarak Sevgi Yürüyüşü ile seçim çalışmalarını tamamladı. Yenidoğan Merkez’den başlayan yürüyüşte Döğücü’yle beraber AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ve yüzlerce partili Sancaktepelileri selamladı. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne hazır görünen Av. Şeyma Döğücü vatandaşlara, ‘Yarın bayrama hazır mıyız?’ diye sordu.

Otobüsten vatandaşlarla kısa bir konuşma yapan AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, “ Sancaktepe hazır mıyız? Sancaktepe yarın bayrama var mıyız? Yarın Sancaktepe’de ve büyükşehirde hep beraber zafer için var mıyız? Gazamız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun “ dedi.