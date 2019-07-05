Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakam Murat Demirbilek öncülüğünde toplanan daire müdürleri, Seyitgazi Okuyor kampanyasına katılarak Seyitgazi Dr. Ayhan Onursal İlçe Halk Kütüphanesinde kitap okuyor.

Seyitgazi ilçesindeki kamu kurum müdürleri bu davranışlarıyla hem kültürlerini artırıyor, hem de ilçede başlatılan Seyitgazi Okuyor kampanyasına öncülük etmiş oluyorlar. Kaymakam Demirbilek;’’Bir farkındalık oluşturalım, ilçemizde bir kütüphane olduğu gösterelim istedik. Başta amirlerimiz olmak üzere ilçemize kitap kültürünü okumayı alıştıralım, kütüphanede istediğin kitabı okumak bedava hiçbir bedel ödemeksizin istediğiniz kitap tarafınıza ödünç verilerek daha çok kitaba ulaşma fırsatı sunuyorsunuz.İnşallah gezici kütüphane ile mahallelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için girişimlerimize başlıyacağız’’diye belirtti.