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Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? KPSS 2019 soruları

Binlerce kamu personeli adayı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumuna bugün girdi. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumları bugün gerçekleşti. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken bireyler, sınav sonrası KPSS soru ve cevapları da merak konusu oldu. KPSS 2019 soru ve cevapları ile ilgili merak edilen ayrıntılar araştırılıyor. Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? sorusu gündemde. Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? İşte cevabı...

14 Temmuz 2019 Pazar 21:10
Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? KPSS 2019 soruları

Binlerce kamu personeli adayı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumuna bugün girdi. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumları bugün gerçekleşti. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken bireyler, sınav sonrası KPSS soru ve cevapları da merak konusu oldu. KPSS 2019 soru ve cevapları ile ilgili merak edilen ayrıntılar araştırılıyor. Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? sorusu gündemde. Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? İşte cevabı...

Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi nedir? 

OCEAN gemisi

Tarihte Seyyit Onbaşı

1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi. 1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı.

Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü.

Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi.

Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean' da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona onbaşılık unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:10
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