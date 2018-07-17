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Seyirciye güvendi yarışmadan elendi

Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Ancak seyirciler, soruya yanlış şıkkı işaretleyince yarışmacının elenmesine neden oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 13:14
Seyirciye güvendi yarışmadan elendi

Kim Milyoner Olmak İster` programında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde kendine mutfak konusunda aşırı güvenen yarışmacının yemek sorusunda elenmesi izleyicileri şaşkınlığa uğratırken bir sonraki bölümde seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı yanlış şıktan dolayı elendi.

SEYİRCİYE GÜVENEN YARIŞMACI BEKLEMEDİĞİ SONUÇLA KARŞILAŞTI

Yarışmacı, bir soruda kararsız kalarak seyirci joker hakkını kullanmak istedi ama hiç beklemediği bir sonuç ile karşılaştı.

Yarışmacıya sorulan soru şu şekildeydi; TDK`ye göre `Güçlük, korkulacak, tehlikeli durum` anlamına gelen kelimenin doğru yazılımı nedir? Şıklar arasında kararsız kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

SEYİRCİ YANLIŞ ŞIKKI İŞARETLEDİ

Kim Milyoner Olmak İster?` yarışmasının 760. bölümünde bir yarışmacı 7 bin 500 TL`lik soruda seyirci joker hakkını kullandı. Ancak seyircinin de soruya yanlış cevap vermesiyle yarışmadan elendi. Neye uğradığını şaşıran yarışmacı şoku kısa bir süre üzerinden atamadı.

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:14
  1. Kim Milyoner Olmak İster

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