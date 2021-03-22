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Spor Seyircili maçlar ne zaman? Maçlara seyirci alınacak mı?
Spor

Seyircili maçlar ne zaman? Maçlara seyirci alınacak mı?

Maçlara seyirci alınacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde neredeyse statlara seyirci alınmıyor. Futbolu özleyen milyonlar yasağı ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:08:00 -
Seyircili maçlar ne zaman? Maçlara seyirci alınacak mı?

Koronavirüs salgını spor karşılaşmalarını da olumsuz etkiledi. Uzunca bir süredir müsabakalara seyirci alınmıyor. Futbolseverler maçlara ne zaman seyirci alınacağını araştırmaya başladı. Maçlar ne zaman seyircili oynanır?

Seyircili maçlar ne zaman? Maçlara seyirci alınacak mı? 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir katıldığı bir canlı yayında, maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz” dedi.

 

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