Koronavirüs salgını spor karşılaşmalarını da olumsuz etkiledi. Uzunca bir süredir müsabakalara seyirci alınmıyor. Futbolseverler maçlara ne zaman seyirci alınacağını araştırmaya başladı. Maçlar ne zaman seyircili oynanır?

Seyircili maçlar ne zaman? Maçlara seyirci alınacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir katıldığı bir canlı yayında, maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz” dedi.