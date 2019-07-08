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Seyir Tepesi’nin yapımında 27 milyon lira tasarruf edildi

Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki, yapımı devam eden Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Millet Bahçesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla kısa sürede 27 milyon liralık tasarruf sağlanma imkanı bulunduğunu kaydetti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
Seyir Tepesi’nin yapımında 27 milyon lira tasarruf edildi

Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki, yapımı devam eden Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Millet Bahçesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla kısa sürede 27 milyon liralık tasarruf sağlanma imkanı bulunduğunu kaydetti.


Denizli Pamukkale Belediyesi’nde devam eden projelerden biri olan Seyir Tepesi Millet Bahçesi konusunda Belediye Başkanı Avni Örki, Temmuz ayı meclis toplantısında meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Seyir Tepesi Millet Bahçesi’nin Denizlililerin hizmetine sunulacak bir yatırım olduğunu belirtenBaşkan Örki, “Bu proje Orman ve Tarım Bakanlığı’ndan kiralanmış ve başlanmış bir projedir. Önceki mecliste yerinde inceleme yapalım kararı almıştık. Bunun ile ilgili olarak tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla teknik arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Alanda yüzde 72 fiziki tamamlama yapılmış durumda. Biz göreve geldikten sonra yeni bir alanın düzenlenmesi yeni yolların açılması da söz konusu değil, açılan yolların kilit taşı gibi iyileştirmesi yapılacak. Biz yeni bir yeri eşeleyelim, yeni bir yeri kazıp bina yapalım düşüncesinde de değiliz” dedi.



“27 milyon lira tasarruf sağlandı”


Proje ilk planlandığı gibi yapılması durumunda toplam maliyetinin 147 milyon lira olacağını aktaran Başkan Örki, alana yapılacak bazı binalardan tasarruf yapma kararı aldıklarını ve maliyeti 127 milyon liraya düşürdüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
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