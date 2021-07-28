  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'
Galatasaraylı isim bundan böyle Karagümrüklü!
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Listede Türkiye de var
Rıza Çalımbay'dan Petrocup açıklaması
Yerel Seyir halindeyken alev aldı
Yerel

Seyir halindeyken alev aldı

Erzurum'da bir TIR'ın çekicisi, seyir halindeyken birden yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:29:00 -
Seyir halindeyken alev aldı

Alınan bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesi, Tepebaşı mevkiinde seyir halindeki Tırın boş olan çekicisi bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. E.Ö. idaresindeki 41 LF 026 plakalı tır seyir halindeyken çekicisi bir anda alev aldı.

Durumu fark eden diğer sürücülerin uyarısı ile aracını hemen sağa çekerek tırı çekiciden ayırarak güvenli bir bölgeye aldı.

Bu esnada itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine çok sayıda ekip olay yerine geldi.

Yanan çekiciye köpüklü suyla müdahale eden ekipler önce yangını kontrol altına aldılar sonrada soğutma işlemleri yaptılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay