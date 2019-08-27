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Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 21:55
Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte evine gitmekte olan 54 AAE 864 plakalı araç sürücüsü M.Ç., aracın ön kısmından duman geldiğini gördü. Durup aracının kaput kısmını açan sürücü alev alan aracına ilk etapta çevredeki vatandaşlarla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Kullanılamaz hale gelen araçta yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 21:55
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