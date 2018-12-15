THY- Euroleague
0553 313 94 23

Seyir halindeyken alev alan araç demir yığınına döndü

Küre-Kastamonu Yolu'nda seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev topuna dönen hafif ticari araç, yangından sonra demir yığınına döndü.

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:18
Seyir halindeyken alev alan araç demir yığınına döndü

Kastamonu'da seyir halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.  

Küre-Kastamonu Yolu'nda  55 PJ 583 plakalı hafit ticari aracıyla ilerleyen Fazlı Comarat, Ecevit Hanı mevkiine geldiğinde motor bölümünden duman çıktığını fark etti. Comarat, hemen aracını yol kenarına çekip durdurdu. Bu sırada aracın motor bölümü alev aldı. Can havliyle kendini dışarı atan Comarat, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Küre Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:18
  1. Kastamonu
  2. araç yangını
  3. Seyir halindeyken alev alan araç demir yığınına döndü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    2. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    3. Sergen Yalçın maç sonu açıklama yaptı!
    4. Endonezya'da gençler dini eğitimle..
    5. Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi
    6. Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler..
    7. Bursa'da ev yangını
    8. "Onlar Kurtuluş döneminde üvey evlat..
    9. Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi..
    10. Eşini ağır yaralayıp, intihar etti
    11. Erzurum'da rahatsızlanan hükümlü..
    12. Fenerbahçe, Erwin Koeman ile yollarını..
    13. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    14. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi..
    15. Erdoğan’a ‘Bira içseydi’ diyen Yılmaz..
    16. Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de..
    17. Pendik'te kebapçı dükkanına silahlı..
    18. Tomrukların altında kalan kişi ağır..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Alışverişte kazıklanmayın!
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak