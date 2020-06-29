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Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 00:01:00 -
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

İstanbul'dan Erzurum'a giden, 20 yolcu ile 3 personelin bulunduğu yolcu otobüsü, Gümüşova rampaları mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Otobüsteki dumanı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi. Şoför, otobüsü sağ şeride çekerek içindekileri tahliye etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yol kenarında bekleyen yolculardan sosyal mesafeyi korumalarını isteyerek maske dağıttı.

Düzce ve Sakarya'dan sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi.

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