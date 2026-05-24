Seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Çanakkale güne korkunç bir trafik kazası haberiyle uyandı. Biga ilçesi sınırlarında meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otobüsün tarlaya savrulup devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye adeta sağlık ve emniyet ekipleri yağdı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
