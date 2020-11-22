Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
Kırıkkale’de kum yüklü hafriyat TIR'ının lastikleri seyir halindeyken yanmaya başladı.
Yangın, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EZ 003 plakalı TIR'ın lastikleri, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yapıp itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle dorsede maddi hasar meydana geldi.